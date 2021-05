Lublinianie chcą przyspieszyć drugą dawkę szczepienia. Masowo dzwonią do punktów

- W tej sprawie od kilku dni otrzymujemy sporo zapytań. Wiele osób prosi o przyspieszenie terminu przyjęcia drugiej dawki, czego powodem są m.in. zbliżające się letnie wyjazdy w miejsca niedostępne dla osób niezaszczepionych. Do tej pory odmawialiśmy przesunięcia terminów. Postępujemy według wytycznych zawartych w oficjalnym rozporządzeniu - informuje Alina Pospischil, rzecznik prasowy SPSK4 w Lublinie.

Podobnie spore zainteresowanie jest w punkcie szczepień Luxmed oraz w punkcie szpitala tymczasowego przy ul. Radziwiłłowskiej.

- Postępujemy zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, co oznacza, że 17 maja uruchomimy możliwość przyspieszenia terminu drugiej dawki szczepienia. Obecnie jest to możliwe tylko w wyjątkowych sytuacjach np. z powodu pobytu w szpitalu, zabiegu operacyjnego czy wyjazdu do sanatorium - zastrzega Anna Guzowska, rzecznik SPSK1.

Więcej na ten temat przeczytasz w jutrzejszym (13 maja) „Kurierze Lubelskim”.