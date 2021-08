Lublinianin walczy z chłoniakiem. Nadzieją jest kosztowna, nierefundowana terapia

Jednak w ub. r. choroba wróciła – ze zdwojoną siłą. - Chłoniak przybrał agresywną postać i zaczął odbierać mi wszystko, co dotychczas miałem – mówi Dariusz Gryka. Życie lublinianina to teraz krążenie między domem i szpitalem, gdzie dostaje kolejne dawki coraz silniejszej chemioterapii.

- Dosłownie zwala mnie ona z nóg. Kiedy wracam do rodziny, przez kilka dni nawet czynności takie jak pokonanie kilku kroków czy ubieranie, są zupełnie poza moim zasięgiem. Choroba odbiera mi samodzielność. Nie mogę pracować, nie mogę robić tego, co kocham. To już nie życie, to wegetacja – opowiada.