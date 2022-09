Lublinianka. Jak problemy w klubie wpłyną na najmłodszych?

Kilka dni temu do redakcji „Kuriera” zgłosił się rodzic jednego z piłkarzy grup młodzieżowych. – Dostaliśmy wiadomość, że nasza grupa jest rozwiązana, a dzieci przepisane do innej. Mój syn z rocznika 2011 trafił koniec końców na treningi do rocznika rok młodszego, przez co z racji wieku nie może uczestniczyć w rozgrywkach ligowych. Dziecko trenowało trzy lata w klubie, dlatego szkoda. Oczywiście można poszukać innego klubu, ale w tym czasie syn zdążył się już zżyć z kolegami z drużyny, dlatego wolelibyśmy tego uniknąć – żali się ojciec.

– Początkowo, jeszcze zanim jako Lublinianka Junior przejęliśmy ten rocznik od poprzednich włodarzy, trenerzy podzielili go na trzy grupy. Ze względu na brak boisk czy kwestie organizacyjne, do rozgrywek zawsze zgłaszane były tylko dwie drużyny, zatem część chłopców tak naprawdę nie uczestniczyła w rozgrywkach, a tylko trenowała. W pewnym momencie dostaliśmy informację od trenera, że grupa nie przychodzi na zajęcia systematycznie. Zdarzyło się, że przyszła tylko jedna osoba. Trudno jest prowadzić zajęcia dla takiej grupy. Jej rozwiązanie było spowodowane właśnie niską frekwencją. W innym wypadku nikt by z niej nie rezygnował i jestem ostatnią osobą, której by na tym zależało. Nie stać nas natomiast na funkcjonowanie grupy, która nie trenuje. Chłopcy dostali jednak możliwość uczestniczenia w zajęciach w gronie rok młodszych kolegów – odpowiada prezes Lublinianki Junior, Krzysztof Gralewski.