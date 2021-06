LUK Politechnika Lublin z kolejnym transferem. Nowym zawodnikiem klubu został Bartosz Filipiak. Zobacz zdjęcia

Nowy gracz lubelskiego klubu występuje na pozycji atakującego i mierzy 197 cm wzrostu, a jego zasięg w ataku wynosi 355 cm. Do drużyny prowadzonej przez trenera Dariusza Daszkiewicza trafia po kontuzji stawu skokowego, która wykluczyła go z gry na dłuższy czas w połowie grudnia ubiegłego roku. – Jestem przekonany, że w naszych barwach Bartosz znów może być jedną z najjaśniejszych gwiazd PlusLigi. Tak utalentowany i skuteczny zawodnik z pewnością urozmaici nasz arsenał. Jestem dumny, że możemy szczycić się zaufaniem wobec marki naszego klubu ze strony kolejnego zawodnika tej klasy! Transfer Bartosza to kolejny dowód, że tworzymy środowisko godne zaufania, a nasz projekt rozwoju klubu zmierza we właściwym kierunku. Bartosz także może liczyć na nasze zaufanie. Wiem, że znakomicie wywiąże się z oczekiwań, jakie przed nim stoją! – powiedział wiceprezes LUK Politechniki Maciej Krzaczek, cytowany przez klubowy portal.

Filipiak urodził się 27 lutego 1994 roku. Przygodę z siatkówką zaczynał w drużynie Chemika Bydgoszcz, a ostatnio występował w PGE Skrze Bełchatów. Teraz czeka go siódmy z rzędu sezon w najwyższej klasie rozgrywkowej. Do tej pory zdobył w PlusLidze 1992 punkty w 143 meczach. Na swoim koncie ma także wiele spotkań w młodzieżowych i seniorskich reprezentacjach Polski. W narodowych barwach sięgnął w 2019 roku po wicemistrzostwo Uniwersjady oraz brązowy medali Ligi Narodów.

– Wierzę, że w Lublinie rodzi się coś nowego. Beniaminek zawsze wnosi do ligi powiew świeżości i zainteresowanie kibiców, którzy na pewno czekają na starcia swojej drużyny z najlepszymi. To jeden z powodów, dla których dołączam do LUK Politechniki. Czuję, że zwłaszcza w pierwszym sezonie każdy mecz będzie świętem w Lublinie i bardzo chcę w tym uczestniczyć! Zrobię wszystko, byśmy wspólnie realizowali coraz ambitniejsze cele. Cieszę się też, że będę miał okazję mieszkać w mieście, które uznawane jest za piękne i klimatyczne – przyznał nowy zawodnik lubelskiego zespołu w rozmowie z klubowymi mediami.

Z LUK Politechniki odchodzi natomiast Jakub Ziobrowski, który trafił do zespołu pod koniec stycznia i wydatnie pomógł w awansie do PlusLigi. 24-letni siatkarz ma w kolejnym sezonie bronić barw ekipy Ślepsk Malow Suwałki. – Grę w LUK Politechnice będę wspominał jako udaną przygodę. Przyszedłem do Lublina w połowie sezonu tylko w jednym celu. Założony plan zrealizowaliśmy jako drużyna i to jest najważniejsze. Poznałem tutaj fajnych ludzi, przy których mogłem być sobą, co pomogło mi przejść przez trudy tego sezonu. Dziękuję za wszystko i do zobaczenia niebawem – stwierdził popularny "Buben", cytowany przez portal klubu z Lublina.