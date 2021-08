Łukasz Szramowski nowym zawodnikiem Górnika Łęczna

Nowy piłkarz łęczyńskiego klubu urodził się 1 kwietnia 2002 roku. Z Górnikiem podpisał kontrakt ważny do czerwca 2024 roku. Szramowski to prawonożny środkowy pomocnik z inklinacją do kombinacyjnej, ofensywnej gry. Swoją przygodę z piłką zaczynał w zespole Ewingi Zalewo, następnie przeniósł się do Huraganu Morąg, skąd w 2015 roku trafił do poznańskiego Lecha. Przez ostatnie dwa sezony występował w drugoligowych rezerwach "Kolejorza".

– To fantastyczne uczucie dołączyć do Górnika. Zawsze miałem marzenie, by zagrać w PKO BP Ekstraklasie, mam nadzieję, że to będzie już niedługo i że wymiernie pomogę zespołowi w osiąganiu kolejnych celów – powiedział Szramowski, cytowany przez klubowe media.