Łuków: Pijany kierowca wjechał w ogrodzenie w miejscowości Burzec. Zniszczył ponad 30 metrów płotu

Wczoraj (26 września) po godzinie 22.00 policjanci z Adamowa zostali powiadomieni o zdarzeniu drogowym do jakiego doszło w Burcu. Mundurowi którzy przyjechali we wskazane miejsce dowiedzieli się, że w wypadku uczestniczył samochód marki Opel, który po uderzeniu w ogrodzenie posesji wywrócił się na dach. Okazało się, że przed przybyciem policjantów strażacy z miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej wydostali z wnętrza opla 34-latka z gminy Wojcieszków. Mężczyzna z obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala. Na szczęście jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Jego młodszy brat będący kierowcą nie odniósł poważnych obrażeń.

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierujący pojazdem 31-latek wskutek nadmiernej prędkości stracił panowanie nad pojazdem, zjechał z drogi i uderzył w ogrodzenie jednej z przydrożnych posesji. Siła uderzenia była tak duża, że rozpędzony samochód uszkodził około 30 metrów płotu.