Malwina Kopron (KU AZS UMCS Lublin) powalczy o olimpijski medal. Trzy Polki w finale rzutu młotem Krzysztof Nowacki

- Eliminacje są bardzo ciężkim konkursem – mówiła przed wylotem do Japonii Malwina Kopron. Zawodniczka KU AZS UMCS Lublin zdała pierwszy olimpijski egzamin i razem z dwiema pozostałymi Polkami, Anitą Włodarczyk i Joanna Fiodorow, zakwalifikowała się do finału rzutu młotem. Decydująca walka o medale igrzysk olimpijskich rozegra się we wtorek, 3 sierpnia.