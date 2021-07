Mama i dwa niedźwiadki w chełmskich lasach. „To pierwszy raz od 30 lat"

W powiecie chełmskim niedźwiedzia będzie można spotkać nie tylko w herbie Chełma, ale i w lesie? O całej sprawie jako pierwszy poinformował "Nowy Tydzień" z Chełma: "Zwierzęta, których spotkanie nawet w górach to wyjątkowe wydarzenie, dały się sfotografować pod Świerżami!"

- To potwierdzone informacje. Istnieje wideo, na którym rzeczywiście widać trzy niedźwiedzie - samicę i młode - mówił por. SG Dariusz Sienicki, rzecznik prasowy Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej. Na razie jednak nikt nagrania nie chce udostępnić.

Jednak ważniejsze jest to, że niedźwiedzie zawędrowały aż do woj. lubelskiego, a konkretniej w okolice rzeki Bug. Częściej można je spotkać w Bieszczadach, ale jak widać zaczynają migrować w inne miejsca. - Cała sytuacja jest jak najbardziej możliwa. To znaczy, że ochrona tych zwierząt przynosi konkretne rezultaty. Było tak z żubrami, których populacja rośnie i które nawet zawędrowały nad Pomorze. Podobnie jest z wilkami. Kiedyś rzadko kiedy się je spotykało, a teraz nie ma chyba leśniczego, który by nie widział jakiegoś. Może być tak teraz z niedźwiedziami - mówił Kosmala.