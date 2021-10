Mariusz Kamiński: „Każdy reporter inaczej podchodzi do budowania swojej opowieści” Michał Dybaczewski

Mariusz Kamiński z Redakcji Reportażu Polskiego Radia Lublin zdobył główną nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie na Reportaż i Dokument Radiowy „Skarby Polskiej Kultury Narodowej” Fot. Agnieszka Czarkowska/Radio Białystok

Reportaż Radia Lublin to bez wątpienia temat na obszerną książkę. Pasmo sukcesów od lat 60. XX w. do chwili obecnej powoduje, że można mówić o swoistym fenomenie zwanym „lubelską szkołą reportażu”. Ostatnimi akordami tej passy jest nagroda główna zdobyta przez Mariusza Kamińskiego w Ogólnopolskim Konkursie na Reportaż i Dokument Radiowy pod tytułem „Skarby Polskiej Kultury Narodowej” oraz specjalne wyróżnienie przyznane Agnieszce Czyżewskiej-Jacquemet w kategorii najlepszego reportażu radiowego podczas Prix Europa Radio Documentary Special Cammandation 2021. Mariusz Kamiński, który na co dzień wyciąga od ludzi niezwykłe historie tworząc na ich kanwie fascynujące reportaże, tym razem sam staje po drugiej stronie i zostaje bohaterem wywiadu, w którym opowiada nam o swojej reporterskiej pasji.