Mateusz Pielach (obrońca Wisły Puławy): Codziennie oddaję Wiśle swoje zdrowie oraz serducho Marcin Puka

Mateusz Pielach przed meczem ze Śląskiem II Wrocław został uhonorowany przez klub z Puław Wisła Puławy Zobacz galerię (3 zdjęcia)

33-letni Mateusz Pielach karierę piłkarską rozpoczynał w Sparcie Rejowiec Fabryczny. Następnie grał w Avii Świdnik i kolejne trzy lata w drużynie z Łęcznej. W 2013 roku trafił do Wisły Puławy i w tym zespole występuje już dziewiąty sezon. - Ludzie kojarzą mnie z Wisłą i to jest dla mnie powód do dumy – mówi obrońca Dumy Powiśla.