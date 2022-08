Mecz wielu historii. Wisła Puławy pokonała Garbarnię Kraków 3:2

Gospodarze od początku ruszyli do ataku i szybko zepchnęli krakowski zespół do defensywy. Ale to goście, jako pierwsi, za sprawą Adama Żaka, mieli dogodną sytuację. W 3. minucie piłkarz Garbarni, stojąc na wprost bramki, oddał groźny strzał, który został jednak zablokowany, a piłka wybita na rzut rożny.

Cały czas jednak przeważali puławianie, a bramkarz gości, Mateusz Bartusik, w pierwszej połowie nie narzekał na nudę. Co chwila bowiem ratował swój zespół przed stratą gola. Skapitulował w 8. minucie, gdy Wisła wyszła z szybkim atakiem i po dośrodkowaniu Mateusza Klichowicza nogę umiejętnie dostawił Dawid Retlewski.

Obrońcy z Puław mieli problemy z powstrzymaniem Jakuba Karbownik, który w krótkim czasie dwa razy z łatwością minął defensorów Wisły w polu karnym. Za drugim razem upadł na murawę, ale sędzia był blisko i nie zareagował. Bierność arbitra nie spodobała się ławce Garbarni i czerwonym kartonikiem ukarany został jeden z członków sztabu szkoleniowego.