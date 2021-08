Michalina „Inka” Dąbkowska obchodzi setne urodziny. „Miałam dobre, ciekawe życie”

Dr doc. Michalina Dąbkowska, mieszkanka Lublina, chemiczka, emerytowana wykładowczymi UMCS woli, żeby zwracać się do niej „Inka”. - Tak zawsze mówili do mnie najbliżsi, to skrót od Michalinka – tłumaczy z trudem, ale i z uśmiechem, pani Michalina.

Urodziła się 18 sierpnia 1921 w Wieliżu koło Witebska (obecnie Rosja). Jej mama, Franciszka, była Estonką, córką Mihkela Martny, jednego z ojców założycieli pierwszego w historii państwa estońskiego. Studiowała francuski i niemiecki w Paryżu i w Bernie. Ojciec Leon pochodził z Radomia, studiował matematykę w Dorpacie (obecnie Tartu). Spotkali się w Wieliżu, gdzie dostali nakaz pracy jako nauczyciele. Do Lublina przybyli w 1923 roku, gdzie zaczęli pracę w szkołach imienia Vetterów.