„Mieliśmy lepsze i gorsze momenty, ale byliśmy zespołem” – Gonçalo Feio po meczu w Krakowie

– Chcę pogratulować moim zawodnikom, że uwierzyli w ten projekt i dostosowali się do tego, co chcemy robić i jak chcemy grać. Nie było żadnych wątpliwości. Gratuluję również Hutnikowi, bo uważam, że zagrał dobry, odważny mecz – mówi szkoleniowiec Motoru, który niektórych mógł zaskoczyć wyjściową „jedenastką”.

W bramce rozpoczął sprowadzony kilka dni wcześniej Łukasz Budziłek. W linii obrony wybiegł ostatnio odpoczywający Przemysław Szarek. Z przodu oglądaliśmy natomiast Mikołaja Kosiora i Damiana Szutę.

– Oprócz wdrożenia modelu gry, do którego chcemy dążyć, chcieliśmy w minionym tygodniu wyprofilować zawodników, czyli dopasować piłkarzy do odpowiednich ról na boisku. Uważam, że zrobiliśmy to na tyle, na ile było to możliwe. Dodatkowo doszła jeszcze specyfika rywala, z jakim przyszło nam grać. Stąd decyzja o takim, a nie innym wyjściowym składzie na Hutnika – wyjaśnia Portugalczyk.