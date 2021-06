Mieszkańcy Chełma i okolic wypoczywali nad zalewem Żółtańce. Byli też amatorzy kąpieli! Zobacz zdjęcia

Zalew Żółtańce od wielu lat stanowi ulubione miejsce wypoczynku mieszkańców Chełma i okolic, a w lecie również turystów. Odpoczynkowi i rekreacji w tym miejscu sprzyja odpowiednia infrastruktura. To najlepiej zagospodarowany zalew w okolicy, którego powierzchnia wynosi 103 ha.

Znajduje się tu plaża, ze świeżym piaskiem. Są trzy pomosty, w tym dwa z ławkami; tuż obok plaży skorzystać można z zadaszonych stolików, miejsc do grillowania i na ognisko. W pobliżu znajdują się dwa boiska - jedno do piłki nożnej, drugie do piłki siatkowej oraz plac zbaw i siłownia zewnętrzna. Jest też wypożyczalnia sprzętu pływającego i wyciąg do nart wodnych, z których wkrótce będzie można skorzystać. Amatorzy wypoczynku, którzy przyjeżdżają nad zalew autami, mają do dyspozycji duży, bezpłatny parking. Nad zalewem Żółtańce można też wędkować.