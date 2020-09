Mieszkańcy Ponikowody domagają się tej drogi od lat. Ratusz przygotowuje się do budowy

Wieloletnia prognoza finansowa to dokument, który określa jakie inwestycje będą realizowane w najbliższym okresie. I ile pieniędzy w poszczególnych latach trafi na ich wykonanie. W przypadku ul. Węglarza ratusz chce przeznaczyć na jej budowę 23,5 mln zł w 2021 r. i kolejne 15,6 mln zł w 2022 r. (do tej pory na przygotowania wydał 2 mln zł).

- To uderzenie inwestycyjne, które otworzy Ponikowodę – podkreśla Krzysztof Żuk, prezydent Lublina. Chodzi o budowę przedłużenia ul. Węglarza. Ratusz chce wpisać to zadanie do wieloletniej prognozy finansowej. Aby tak się stało potrzebna jest zgoda miejskich radnych. Nad pomysłem ratusza będą debatować w czwartek (3 września).

Ul. Węglarza ma być przedłużona do Trześniowskiej. Łącznie ma powstać odcinek o długości ok. 1,5 km. Za skrzyżowaniem z Walecznych droga będzie miała dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu. Tak będzie do ul. Koryznowej. Dalszy odcinek będzie jednojezdniowy, ze ścieżką rowerową po południowej stronie oraz obustronnymi chodnikami dla pieszych.

- W ramach inwestycji powstanie też infrastruktura podziemna dla MPWiK i LPEC – dodaje Szymczyk.

Węglarza to niejedyna ulica, która wraca do gry o przedłużenia. Podobnie ma być z ul. Lubelskiego Lipca’80. Obecnie kończy się ona na ul. Cukrowniczej przy stadionie miejskim. Nowy odcinek o długości ok. 1,1 km ma biec równolegle do ul. Krochmalnej.