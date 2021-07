MKS Perła Lublin niebawem wróci do treningów. Znamy plan przygotowań lubelskich szczypiornistek

W nadchodzącym tygodniu brązowe medalistki PGNiG Superligi Kobiet zainaugurują okres przygotowawczy. Podopieczne Moniki Marzec od 12 do 17 lipca będą trenować w Lublinie. W niedzielę 18 lipca udadzą się na obóz do Spały. Tam pozostaną do 23 lipca.

Zanim lublinianki rozpoczną rozgrywki ligowe, wezmą udział w trzech turniejach towarzyskich. Pierwszy z nich zaplanowana na 6-7 sierpnia w Łaziskach Górnych. Tam podopieczne Moniki Marzec zmierzą się z Piotrcovią Piotrów Trybunalski, Koroną Kielce i KPR Ruchem Chorzów.

Kolejnym punktem przygotowań jest Porcelain Cup w czeskim Moscie. Turniej rozpocznie się tydzień po zakończeniu rywalizacji w Łaziskach Górnych, a oprócz MKS-u wezmą w nim udział Gloria Bistrita, Thuringer i miejscowy Banik. W kolejny weekend biało-zielone udadzą się na turniej do Kielc. Próbą generalną przed pierwszym meczem ligowym będzie z kolei starcie Piotrcovią Piotrków Trybunalski w ostatnim tygodniu sierpnia.