Moda w Świdniku. Jakie stylizacje są modne w mieście znanym w całym kraju? Zobacz, co uchwyciły kamery Google Street View KS

Czy Świdnik potrafi inspirować - nie tylko do uszczypliwych komentarzy lub memów? By to sprawdzić wybraliśmy się na wirtualny spacer dzięki Google Street View w poszukiwaniu modnych codziennych stylizacji. Czy świdniczanie znają się na modzie? Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.