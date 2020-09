MOSiR Bystrzyca ma problem. Dwie duże imprezy w hali Globus jednego dnia

Po ogłoszeniu organizacji zawodów koszykarskich zgłosiły się do nas zaniepokojone osoby, które zakupiły już bilety na koncert muzyczny Dire Straits Experience. Ta impreza również ma odbyć się 11 lutego w hali Globus, a bilety są cały czas dostępne w sprzedaży.

Przed tygodniem Radosław Piesiewicz, prezes Polskiego Związku Koszykówki i Polskiej Ligi Koszykówki, podczas konferencji prasowej w Lublinie poinformował, że przyszłoroczny turniej Suzuki Pucharu Polski odbędzie się w naszym mieście. Zawody z udziałem ośmiu drużyn rozgrywane są w czterodniowej formule. Turniej w Lublinie rozpocznie się 11 lutego i w tym dniu rozegrane zostaną dwa mecze ćwierćfinałowe. Zawody potrwają do 14 lutego.

- Koncert na pewno odbędzie się w planowanym terminie. Umowa na jego organizację została podpisana dużo wcześniej. W sprzedaży są bilety i koncert jest absolutnie niezagrożony – zapewnia Miłosz Bednarczyk.

- Jednocześnie turniej koszykówki również odbędzie w zakładanym terminie i obecnie prowadzone są ustalenia z PZKosz, w celu pogodzenia obu imprez tak, aby obie odbyły się bez przeszkód. Chcemy, żeby turniej koszykarski w jak największym stopniu odbył się w hali Globus – dodaje rzecznik prasowy lubelskiej spółki zarządzającej obiektami sportowymi.

Prawdopodobnym rozwiązaniem jest przeniesienie czwartkowych meczów koszykówki do innego obiektu. Byłaby to zapewne hala MOSiR przy Al. Zygmuntowskich, gdzie swoje ligowe spotkania rozgrywają koszykarski Pszczółki Polski-Cukier AZS UMCS Lublin. Po koncercie scena zostanie rozebrana w nocy i już w piątek koszykarze mogliby wrócić do hali Globus i tam dokończyć rywalizację o Suzuki Puchar Polski.