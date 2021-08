Motor Lublin kolejny raz bez wygranej na wyjeździe. Bezbramkowy remis w Elblągu

Chcąc odmienić oblicze prowadzonej przez siebie drużyny, trener Marek Saganowski dokonał kilku zmian personalnych. W bramce Seweryna Kiełpina zastąpił Sebastian Madejski. W linii obrony znalazło się miejsce dla Piotra Kusińskiego i Arkadiusza Najemskiego. Na ławce usiedli między innymi Vitinho, Adam Ryczkowski i Kamil Rozmus.

Na początku spotkania nie działo się wiele. Obie drużyny badały się nawzajem i brakowało sytuacji bramowych. Aż do siódmej minuty. Wówczas gorąco zrobiło się w polu karnym Motoru. Dośrodkowanie z rzutu wolnego na piąty metr sprawiło nieco problemów Sebastianowi Madejskiemu. Golkiper z Lublina zdołał jednak sięgnąć niewygodną piłkę, lecz ta trafiła pod nogi jednego z "Olimpijczyków". Niewiele brakowało, by piłkarze Olimpii zdołali skierować do bramki wstrzeloną w "szesnastkę" ze skrzydła piłkę. Wynik jednak wciąż pozostał bezbramkowy, bo futbolówka przeszła pomiędzy nogami bramkarza tuż obok słupka.