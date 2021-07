Motor Lublin ma nowego młodzieżowca i silnych sparingpartnerów

Podopieczni trenera Marka Saganowskiego w niedzielne popołudnie wyjechali na obóz przygotowawczy w Opalenicy. Trzy dni później pokonali tam trzecioligową Polonię Środa Wielkopolska 1:0. Jedynego gola w meczu zdobył Krzysztof Ropski, który trafił również do siatki w pierwszej potyczce towarzyskiej żółto-biało-niebieskich przeciwko Siarce Tarnobrzeg.

- Zagraliśmy dwoma jedenastkami, które przebywały na boisku po 45 minut - mówi trener Saganowski, cytowany przez klubowy portal. - W pierwszej połowie dosyć mocno kontrolowaliśmy przebieg spotkania. Dłużej utrzymywaliśmy się przy piłce i stworzyliśmy kilka dogodnych sytuacji do strzelenia bramki. Rywali ratowała najpierw poprzeczka, a później słupek. Przed przerwą przeciwnik praktycznie nam nie zagroził. Tuż po zmianie stron trafiliśmy do siatki po dobrej akcji. Później na boisku było trochę walki, a w dalszych fragmentach drugiej połowy Polonia wyglądała lepiej, ale ostatecznie to my wygraliśmy i możemy być zadowoleni. Wiadomo, że w okresie przygotowawczym zwycięstwa nie są najbardziej istotne. Dla mnie najważniejszy był fakt, że po ciężkich treningach w dniu poprzedzającym sparing, zawodnicy pokazali, że mogą powalczyć ze „świeżym” i naprawdę wymagającym rywalem. To dobry sygnał w kontekście dalszych przygotowań do sezonu - dodaje.