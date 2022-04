Motor Lublin pobił w hicie kolejki lidera z Grudziądza. W meczu ucierpiał Dominik Kubera (ZDJĘCIA)

Karambol spowodował startujący z pierwszego pola Przemysław Pawlicki. Zawodnik GKM mocno odbił w prawą stronę i uderzył w Mateusza Cierniaka. Junior Motoru upadając uderzył jeszcze w Dominika Kuberę, któremu nie udało się zeskoczyć z motocykla i z pełnym impetem uderzył w bandę. Na Cierniaka wpadł dodatkowo Krzysztof Kasprzak.

Cierniak i Pawlicki szybko wstali z toru i zeszli do parku maszyn. Kasprzak po pewnym czasie również opuścił tor, natomiast najgorzej wyglądała sytuacja z Kuberą, do którego szybko wezwano karetkę. Na szczęście po kilku długich minutach także on wstał i wrócił sam do parkinu. Trzymał się jednak za bark i pojechał do szpitala na szczegółowe badania.

Sędzia nie miał wątpliwości, że sprawcą upadku był Pawlicki, którego wykluczył z powtórki. Natomiast Kuberę zastąpił Wiktor Lampart. W tym wyścigu zawinił człowiek, ale w pozostałych biegach żużlowcom dużo problemów sprawiał tor. W trakcie zawodów nawierzchnia, która przyjęła sporo deszczu, coraz mocniej robiła się „dziurawa”. Zawodnikami mocno podrzucało na łukach.