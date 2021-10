Motor Lublin zagra w Siedlcach o 1/8 finału Fortuna Pucharu Polski

Podopieczni Marka Saganowskiego nie przegrali meczu od 22 sierpnia. Wówczas porażkę ponieśli właśnie w Siedlcach. Lublinianie ulegli Pogoni 2:4. Od tego momentu są niepokonani, ale ostatnie zwycięstwo zaliczyli w spotkaniu pucharowym przeciwko Podbeskidziu Bielsko-Biała (22 września).

Kolejne pięć meczów z udziałem piłkarzy z Lublina zakończyło się remisami. Motor strzelił w nich tylko trzy bramki. - Nasza ofensywa mocno kuleje, niezależnie od tego, jakim gramy systemem. Stwarzamy sobie sytuacje, ale jednak zacięliśmy się. To jest w tej chwili nasz największy mankament - uważa Marek Saganowski.

Dzisiejsze spotkanie na pewno zakończy się rozstrzygnięciem na korzyść jednej z rywalizujących stron. - Pogoń Siedlce to nasz ligowy przeciwnik, z którym niedawno graliśmy na ich stadionie. Nie pokazaliśmy się tam z dobrej strony i na pewno chcemy się trochę zrehabilitować za tamten mecz. Fajnie, by było jak byśmy wrócili na te właściwe tory jeśli chodzi ofensywę. Ostatnio się pod tym względem zacięliśmy i pracujemy nad tym. Chcemy wrócić do optymalnej dyspozycji. Przed każdym meczem myślimy tylko o tym, by wygrać. Niezależnie od tego, o co gramy. Interesuje nas tylko awans do kolejnej rundy - mówi zawodnik Motoru, Paweł Moskwik.