Motor Lublin zagra z Ruchem Chorzów. Kibice żółto-biało-niebieskich mobilizują się na mecz. Zobacz zdjęcia i wideo

Już w najbliższą niedzielę na Arenie Lublin dojdzie do szlagierowego spotkania piłkarskiego, w którym lubelski Motor zmierzy się z Ruchem Chorzów. Mecz z 14-krotnym mistrzem Polski jest dla kibiców żółto-biało-niebieskich dużym wydarzeniem, dlatego jeszcze w lipcu w całym mieście zaczęły się pojawiać plakaty, banery i informacje mobilizujące lublinian do przyjścia na stadion. Na pięć dni przed pierwszym gwizdkiem fani Motoru ruszyli do centrum miasta, by wspólnie przejść deptakiem i poinformować mieszkańców, że w niedzielę szykuje się futbolowe święto. Zobacz zdjęcia i wideo.