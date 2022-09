Motor Lublin zakontraktował doświadczonego bramkarza

W ostatnich tygodniach Budziłek pozostawał wolnym zawodnikiem. Wcześniej, od początku 2019 do czerwca 2022 roku, był graczem Termaliki Nieciecza. W jej barwach wystąpił w 39 spotkaniach.

CV nowego bramkarza Motoru wygląda ciekawie. Są tam takie kluby jak: Pogoń Szczecin, Chojniczanka, Lechia Gdańsk, Legia Warszawa, GKS Katowice czy GKS Bełchatów. Na swoim koncie ma 17 meczów w rozgrywkach ekstraklasy i 112 na poziomie 1. ligi.

– Liczymy na to, że Łukasz wniesie spokój do naszych poczynań w defensywie. Jego doświadczenie, które zebrał w najwyższej klasie rozgrywkowej oraz w 1. lidze, z pewnością pomoże drużynie w trudnych momentach i przyczyni się do rozwoju zespołu. Łukasz wpisuje się w nasz model gry, również dzięki dobremu wprowadzeniu piłki – mówi Paweł Tomczyk, dyrektor sportowy Motoru.