Motor Lublin żegna się z obrońcą. Ariel Wawszczyk rozwiązał umowę z lubelskim klubem

29-letni defensor był ważną postacią lubelskiej drużyny w ubiegłym sezonie. W rozgrywkach eWinner 2. ligi 2020/2021 zaliczył 30 spotkań. W ich trakcie zdobył dwie bramki i raz asystował. Prawie każdy mecz rozegrał w pełnym wymiarze czasowym. Podobnie było w trwającej kampanii. Wawszczyka zabrakło jedynie w ostatnim zremisowanym bezbramkowo starciu z Olimpią Elbląg.

Urodzony w Szczecinie zawodnik zaczynał przygodę z piłką w Błękitnych Stargard. Z tym klubem był związany nieprzerwanie do 2016 roku. Następnie spędził rundę w Podbeskidziu Bielsko-Biała i półtora sezonu w Chrobrym Głogów, skąd trafił do Olimpii Grudziądz. To właśnie stamtąd Wawszczyk trafił latem ubiegłego roku do Motoru. Wawszczyk ma na swoim koncie 121 występów w eWinner 2. lidze i 49 spotkań na zapleczu ekstraklasy.

W minionych rozgrywkach piłkarz tworzył duet środkowych obrońców z Rafałem Grodzickim, którego dziś także już nie ma w zespole. W drużynie z Lublina tworzy się tym samym wakat na przedmiotowej pozycji. Marek Saganowski ma wciąż do swojej dyspozycji Arkadiusza Najemskiego, Wojciecha Błyszko, Maksymiliana Cichockiego i Przemysława Zbiciaka. Nie są to jednak zawodnicy wybitnie doświadczeni. Pierwszy z wymienionych ma ukończone 25 lat, dwóch kolejnych 21, a ostatni 18. Klub informuje, że kibice niebawem poznają nazwisko nowego obrońcy.