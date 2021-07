Mucha, której należy się bać. Urząd Gminy w Łukowej odgrodził się workami z piaskiem Bogdan Nowak

Worki z piaskiem przed budynkiem UG w Łukowej. Bogdan Nowak

Ta sytuacja budzi zdziwienie. Budynek Urzędu Gminy w Łukowej wygląda ostatnio nietypowo. Wejście do gmachu obłożono workami z piaskiem. Wyglądało to zaskakująco, bo gdy tam przybyliśmy (w środę, 7 lipca) dzień był upalny, a dookoła nie zauważyliśmy nawet małej kałuży. O co zatem chodzi?