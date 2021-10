Muzeum Osiedli Mieszkaniowych w Lublinie potrzebuje wsparcia. Ruszyła zbiórka pieniędzy

Muzeum Osiedli Mieszkaniowych działa w Lublinie od trzech lat. Mieści się w jednym z pawilonów na targu przy ul. Wileńskiej (na skraju Os. Słowackiego). Powstało w ramach inicjatywy społecznej fundacji Teren Otwarty. Jest miejscem spotkań przy kawie, gdzie toczą się rozmowy dotyczące szeroko pojętych zagadnień mieszkalnictwa. Odbywają się tu także m.in. warsztaty architektoniczne dla przedszkolaków, uczniów i studentów.

Jednak lokal, w którym mieści się MOM, nie jest w najlepszym stanie. Pawilon przecieka w siedmiu miejscach, co szczególnie dało się we znaki podczas sierpniowej ulewy, która przeszła przez Lublin. W wyniku intensywnego deszczu zamokła część zgromadzonej przez muzeum kolekcji. Teraz przyszedł czas, by naprawić szkody.