Na Szambelańskiej w Lublinie znów gości Jarmark Tradycji. Zobacz zdjęcia Małgorzata Genca

Na ulicę Szambelańską w Lublinie wrócił Jarmark Tradycji, który dostępny jest co weekend (od piątku do niedzieli). I choć tym razem tłumy tutaj nie zagościły, to wystawcy niezmiennie nie zawiedli. Na stoiskach można było podziwiać i zakupić m.in. niezwykłe rękodzieło, biżuterię czy lokalne produkty. Zobaczcie zdjęcia!