Na tę informację mieszkańcy Świdnika czekają już kilka lat. Ulica Witosa nareszcie zostanie wyremontowana?

Stan od lat nieremontowanej ulicy, znacząco utrudniał swobodną i bezpieczną komunikację - jak twierdzą mieszkańcy- w skrajnych przypadkach mógł uniemożliwić dotarcie służbom ratunkowym do poszkodowanych.

– Jeżeli ktoś chce uśpić dziecko, powinien przejechać się tą ulicą. Buja na wszystkie boki – informował w ubiegłym roku jeden z naszych Czytelników.

Modernizacja ul. Witosa jest jedną z najważniejszych, a zarazem najtrudniejszych inwestycji drogowych na terenie Świdnika. Przeszkodą do przeprowadzenia przebudowy był opór kilku właścicieli gruntów, którzy nie zgadzali się na podjęcie prac budowlanych, chodziło m.in. o umiejscowienie parkingów zbyt blisko bloków oraz zmniejszenie pasów zieleni. Rozwiązaniem okazało się skorzystanie z tzw. specustawy, która umożliwiła przeprowadzenie prac mimo sprzeciwu pojedynczych świdniczan. W wakacje ubiegłego roku mieszkańcy obejrzeli wstępną koncepcję inwestycji i złożyli do niej uwagi. Następnie z uwzględnieniem sugerowanych poprawek sporządzony została dokumentacja projektowa oraz uzyskane pozwolenia na przeprowadzenie przebudowy. Co z kolei otworzyło drogę do otwarcia procedury przetargowej w sierpniu br. Jak informował portal swidnik.pl w budżecie miasta na remont ulicy zarezerwowano 1,8 mln zł.