Na tych imprezach w naszym regionie po prostu trzeba być! Gdzie warto wybrać się 9-11 lipca w woj. lubelskim? Podpowiadamy!

Mamy lipiec, a wraz z nim prawdziwy wysyp bezpłatnych imprez w tym wydarzeń plenerowych. Jak co tydzień wybraliśmy dla Was zestawienie najciekawszych wydarzenia, które odbędą się w dniach 9-11 lipca na Lubelszczyźnie. Sprawdź, które miejscowości na mapie woj. lubelskiego warto odwiedzić w nadchodzących dniach! Będzie to Świdnik, Biała Podlaska, Lublin, Chełm, a może Kraśnik? Wybierzcie sami! Aby sprawdzić przegląd nadchodzących wydarzeń, kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo, naciskając strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.