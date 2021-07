Na Wieży Trynitarskiej wkrótce będzie można wypić kawę z najpiękniejszym widokiem na miasto

W ciągu kilku ostatnich lat było kilka pomysłów, aby w tym miejscu otworzyć kawiarenkę. W końcu się uda! Wiadomo, że będzie

mała i specjalnie dostosowana dla turystów, ale mieszkańców na pewno też ucieszy. - Chyba nie ma piękniejszego miejsca na takiej wysokości w Lublinie, z takimi widokami na Stare Miasto, ale i w ogóle na całe miasto. Będzie tu można przyjść i spokojnie wypić kawę - zapowiada ks. Trzciński.

Dokładna data otwarcia jeszcze nie jest znana, ale wstępnie wiadomo, że to będzie pod koniec lipca.

Nie są to jedyne zmiany na Wieży Trynitarskiej w ostatnim czasie. - Czas pandemii był czasem, który staraliśmy wykorzystać na maksa. Wykorzystać to, że wieża przez ostatnie półtora roku była zamknięta. Było to okazją, aby coś w niej zrobić.

Została wymieniona instalacji elektrycznej, która nie była remontowana od lat 70. - opowiada ks. Trzciński.