Nałęczów: Skomplikowane operacje „na podglądzie”. Pomagają pacjentom i uczą lekarzy

Dwudniowa konferencja naukowa w Szpitalu Kardiologii Inwazyjnej Ikardia w Nałęczowie rozpoczęła się w czwartek. Odbyły się już pierwsze operacje. Ośmiu operowanych w czasie warsztatów pacjentów to chorzy cierpiący na przewlekłą okluzję tętnic wieńcowych czyli szczególną postać choroby wieńcowej. To jedne z najtrudniejszych przypadków, jakimi zajmuje się kardiologia inwazyjna. Zabiegi, które mają im pomóc, wymagają szczególnych umiejętności i specjalistycznego sprzętu. Część z ośmiu pacjentów ma już za sobą nieudane próby takich zabiegów i zostali zakwalifikowani jako „nierokujący”.

Operacje i cała konferencja to nie tylko szansa dla ciężko chorych na powrót do zdrowia. To też możliwość wymiany doświadczeń i rozwijania kompetencji przez lekarzy.

– Obrazy z zabiegów przekazywane będą na żywo do sali konferencyjnej, gdzie śledzić je będą koledzy - specjaliści. Równocześnie obraz z zabiegów będzie można śledzić online, w czasie rzeczywistym – tłumaczy prof. Jarosław Wójcik, szef Szpitala Kardiologii Inwazyjnej Ikardia w Nałęczowie.