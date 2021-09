Napadli na sklep przy ul. Wigilijnej w Lublinie. Pobili kierownika i ukradli batony, wafelki oraz napoje. Młodzi sprawcy rozboju zatrzymani

Do napadu doszło pod koniec sierpnia. Według ustaleń do sklepu wszedł młody mężczyzna, który zaczął się awanturować. Agresora postanowił wyprowadzić kierownik sklepu, niestety przed wejściem czekali na niego trzej młodzi mężczyźni. 16, 17, 20 i 23-latek natychmiast przewrócili pracownika sklepu i zaczęli go kopać i bić po całym ciele.

Gdy poszkodowany przestał się bronić młodzi agresorzy weszli do sklepu. Ich łupem padły: napoje, batony oraz wafelki.

Sprawą natychmiast zajęli się funkcjonariusze z IV komisariatu w Lublinie. Pod koniec ubiegłego tygodnia udało się ustalić sprawców rozboju. Wszyscy zostali zatrzymani i usłyszeli zarzuty. Trzech sprawców trafiło do tymczasowego aresztu. Najmłodszy z nich 16-latek trafił do zamkniętego schroniska dla nieletnich.

Za rozbój grozi do 12 lat pozbawienia wolności.