Uczeń z liceum w Puławach wypróżnił się do torebki nauczycielki? Nagranie krąży w sieci

Nie do końca znane są powody tak odrażającego zachowania młodego człowieka. Wiadomo, że tuż przed meczem Polski z San Marino jeden z uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej napisał na Facebooku: „Jak San Marino strzeli to sr** jutro mojej nauczycielce do torebki”. Nastolatek, który sam jest młodzieżowym piłkarzem, pod komentarzem uzbierał ponad tysiąc reakcji. Wynik meczu przesądził o wykonaniu zadania. W poniedziałek na YouTube pojawił się krótki filmik, w którym widać, jak uczeń ma zamiar ściągnąć spodnie, a później jest już ujęcie na torebkę, do której coś wpada. Filmik stał się popularny w sieci.

Co na to dyrektor puławskiej szkoły?