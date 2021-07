Narodowy Spis Powszechny po półmetku. Lubelskie poniżej średniej krajowej

Narodowy Spis Powszechny ruszył 1 kwietnia. Według danych na koniec czerwca, wzięło w nim udział ponad 710 tys. mieszkańców regionu, czyli blisko 34 proc. zobowiązanych do tego osób. Do czwartku ten odsetek wzrósł do 37 proc. Średnia krajowa to ponad 40 proc.

- Gdybyśmy mieli takie wskaźniki szczepień to w niektórych gminach już byśmy mieli odporność populacyjną - przyznaje Lech Sprawka, wojewoda lubelski. Najszybciej idzie spisywanie w gminach Potok Wielki (prawie 71 proc.), Niedźwiada (blisko 70 proc.) i Uścimów (67 proc.). Najwolniej w gminie Wilków, Telatyn i Bator (około 11 proc.).