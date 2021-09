Narodowy Spis Powszechny. Zostało już tylko kilka dni. Jeśli odmówisz rachmistrzowi, grozi ci kilka tysięcy złotych kary

Horodło, Łaszczów, Markuszów - to m.in. gminy gdzie, we wszystkich mieszkaniach ruszyły - choć jeszcze się nie zakończyły - procedury Narodowego Spis Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Kwestionariusz można wypełnić samemu przez internet lub skorzystać z pośrednictwa infolinii czy pomocy rachmistrza. Bez względu na to po jaką metodę sięgniemy na spisanie się mamy czas tylko do 30 września.

- W naszej mentalności jest, że zostawiamy wszystko na ostatnią chwilę. Ale rzeczywiście od kilku dni widzimy wyraźne przyspieszenie jest chodzi o liczbę składanych wniosków. W przypadku Lublina możemy mówić o kilku tysiącach osób dziennie spisujących się przez internet - mówi Krzysztof Markowski, dyrektor Urzędu Statystycznego w Lublinie i jednocześnie z-ca Wojewódzkiego Komisarza Spisowego.

Na początku sierpnia Urząd Statystyczny informował, że w Lublinie spisało się ok. 45 proc. osób do tego zobowiązanych. W połowie września „wskaźnik spisania” przekraczał 75 proc. mieszkań.