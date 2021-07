Nie utop pieniędzy! Fala zalanych samochodów z zachodniej Europy dotrze do Polski. Na co zwrócić uwagę przy zakupie auta?

Według Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego „SAMAR” w 2020 roku do Polski sprowadzono blisko 850 tys. samochodów. Ponad połowa (489 tys.) to pojazdy z rynku niemieckiego. Duże zainteresowanie pojazdami z Niemiec połączone z atrakcyjnymi cenami oraz ostatnimi wydarzeniami związanymi z powodziami w Europie Zachodniej, to ryzyko, iż do Polski trafią auta po powodziach.

Nie jest to oznaką, iż każde ogłoszenie sprzedaży samochodu na rynku wtórnym musi odnosić się do samochodu z historią powodziową. Sprowadzenie auta, odpowiednie przygotowanie go pod względem prawnym oraz technicznym do sprzedaży, wiąże się z szeregiem prac, które powinny zostać wykonane. Warto w tej kwestii zachować „zimną głowę” i nie oceniać pojazdu tylko i wyłącznie pod kątem ostatnich wydarzeń w zachodniej części kontynentu.

Największa powódź od dziesięcioleci

W połowie lipca Niemcy dotknęła największa od dziesięcioleci klęska żywiołowa. Ulewne burze i deszcze zniszczyły wiele domów, dróg czy linii kolejowych. W wyniku tragicznych wydarzeń zginęło co najmniej 170 osób. Polski rząd zdecydował się wesprzeć zachodnich sąsiadów oferując pomoc polskich służb, które zostaną wysłane do Niemiec by usuwać skutki nawałnic.