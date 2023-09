Nie w fontannach jest problem - a gdzie? Eksperci podpowiadają jak się chronić przez legionellą

[polecane25270163,1;POLECAMY:[/polecane]

Potwierdza to Magdalena Bożko, rzeczniczka prasowa lubelskiego MPWiK-u.

- Badamy jakość wody wodociągowej i poddajemy ją dezynfekcji, są to działania standardowe – zapewnia. - Eksploatujemy 66 studni głębinowych o głębokości od 40 do 120 m. Woda w całości pozyskiwana jest z ujęć podziemnych, wydobywana z samej głębi. Temperatura pobieranej wody w ciągu całego roku oscyluje wokół 9°C, natomiast tej kierowanej do sieci miejskiej nie przekracza 11°C. Jest więc to woda zimna, czysta i naturalnie zmineralizowana.