Nie żyje 33-latek z Włodawy. W sprawie policja zatrzymała cztery osoby

W czwartek do włodawskich policjantów wpłynęło zgłoszenie ze szpitala. Lekarz poinformował funkcjonariuszy, że do placówki trafił mężczyzna z poważnymi obrażeniami ciała. Niestety, wkrótce 33-letni pacjent zmarł.

- Z uwagi na okoliczności śmierci policjanci przeprowadzili czynności procesowe w tej sprawie i zatrzymali czterech mężczyzn w wieku 28-38 lat (wszyscy są mieszkańcami Włodawy), którzy wcześniej mieli pić alkohol razem z 33-latkiem - informuje sierż. szt. Elwira Tadyniewicz, rzeczniczka włodawskiej Komendy Powiatowej Policji.

Sprawą zajęła się prokuratura. - Po wykonanych czynnościach dwóch zatrzymanych zostało zwolnionych, zaś 38-latek został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej we Włodawie, gdzie usłyszał zarzut uszkodzenia ciała - przekazuje Tadyniewicz. - Wobec mężczyzny został zastosowany dozór policji, co oznacza, że 38-latek musi m.in. zgłaszać się na komendę kilka razy w tygodniu - wyjaśnia rzeczniczka.