Niech spełni się amerykański sen! Rozmowa z Wojciechem Rodkiem

Wojciech Rodek, dokonuje właśnie rzeczy niemożliwych: rangę ogólnopolską Filharmonii Lubelskiej przenosi na poziom międzynarodowy. Wyrazem tego zaplanowane na styczeń-marzec 2022 roku tournée po Stanach Zjednoczonych. I właśnie o tym rozmawiamy z dyrektorem FL, Wojciechem Rodkiem.

Rozmawialiśmy prawie rok temu. To co zapamiętałem z tej rozmowy to Pana optymizm, można by rzec dość niepoprawny, biorąc pod uwagę pandemiczne okoliczności. Teraz gruchnęła wieść, że Filharmonia Lubelska pojedzie na tournée do USA i tak sobie myślę, że ten optymizm jest zaraźliwy… Optymizm jest elementarną cząstką woli. Nie można snuć planów artystycznych bez wiary w ich powodzenie. W Filharmonii dzieje się tak podczas każdej próby czy koncertu, bo oprócz wiedzy i umiejętności istnieje coś tak ważnego jak przypadek bądź szczęście. Pomimo najlepszych chęci sukces nie posiada gwarancji. Rok temu byliśmy bardzo daleko. Nie sądziłem, że trudny rok stanie się sposobem na skok w przyszłość. Nigdy w historii nie nagraliśmy takiej ilości muzyki, a na pewno nie mieliśmy w swych archiwach tak spektakularnych realizacji światowej klasyki, która jest wizytówką dla każdej orkiestry takiego formatu. W ten sposób ktoś zwrócił na nas uwagę, a potem wszystko potoczyło się bardzo szybko.

Jak do tego doszło, że Columbia Artists Music zgłosiła się do was z taką propozycją? Od lat twierdzę, że potencjał miejsca urodzenia Henryka Wieniawskiego jest niewykorzystany. Połączenie naszych osiągnięć artystycznych i fonograficznych, doskonałe opinie artystów zagranicznych występujących z naszą orkiestrą i w końcu imię naszego patrona skłoniły niezwykle wpływową w świecie muzyki klasycznej osobę do złożenia propozycji tournée. Było to wspaniałe i odpowiedź mogła być tylko jedna. Nie wahałem się ani chwili. Łatwo odmówić, ale trudniej podjąć takie wyzwanie. Ja lubię wyzwania! Czy program na USA jest już ułożony? Co się w nim znajdzie? Program jest gotowy i znajduje się na stronie www.camimusic.com w doborowym towarzystwie najsłynniejszych muzyków świata. Agencja Columbia to legendarna instytucja koncertowa, może najważniejsza w świecie muzyki klasycznej. Podczas tournée zagramy muzykę polską: Chopina, Wieniawskiego, Lutosławskiego oraz klasykę światową m. in. Beethovena, Rossiniego, Czajkowskiego, Brahmsa.

Strona artystyczna to jedno, ale takie przedsięwzięcie – 40 koncertów w 60 dni - to ogromne wyzwanie logistyczne. Kto będzie za to odpowiadał? Filharmonia odpowiada za podróż do Ameryki i z powrotem. Za wszystko na miejscu odpowiada agencja Columbia Music Artists. Orkiestra liczyć będzie 66 osób. Zabieramy ze sobą instrumenty. To wielkie wyzwanie logistyczne, ale również doskonały sprawdzian naszych możliwości organizacyjnych.

A jak to wygląda od strony finansowej. Chodzi mi o sfinansowanie wyjazdu, pobytu oraz wynagrodzenia za koncerty? Filharmonia otrzyma honorarium za każdy z czterdziestu koncertów. Nasi amerykańscy partnerzy opłacają sześćdziesięciodniowy pobyt muzyków w Stanach Zjednoczonych. Po naszej stronie są koszty związane z przelotem. Czy lubelscy dostaną jakąś namiastkę tego co usłyszą amerykańscy melomani, czy te koncerty będą rejestrowane, a może będziemy mieli szansę zobaczyć was online?

Koncerty nie będą rejestrowane, choć wiele utworów znajdujących się w programie nagraliśmy niedawno na płyty. Niektóre z tych nagrań będą wkrótce dostępne na naszych kanałach internetowych. Tuż przed wyjazdem planujemy cykl koncertów w Filharmonii Lubelskiej, które zawierać będą niemal pełny program tournée. Solistami wyjazdu będą laureaci największych konkursów muzycznych: Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. F.Chopina w Warszawie oraz słynnego Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. H. Wieniawskiego w Poznaniu. Ameryka to temat numer jeden. A co my tu w Lublinie dostaniemy od lubelskich filharmoników w niedalekiej przyszłości? Mamy nadzieję, że nowy sezon pozwoli na normalne funkcjonowanie instytucji z udziałem publiczności. Przed nami koncerty z udziałem najwybitniejszych światowych artystów, a także liczne nagrania, które stają się naszą prawdziwą wizytówką. Wśród nadchodzących wydarzeń warto polecić letnie koncerty w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, które odbywać się będą przez całe wakacje w sobotnie popołudnia. Spektakularnym wydarzeniem będzie zapewne uczczenie 100. Rocznicy śmierci Władysława Żeleńskiego. Jako jedyna polska instytucja muzyczna nagramy zapomniane kompozycje kompozytora, a także przedstawimy jego operę „Janek”.

