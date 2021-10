„Niepotrzebnie bawimy się w rosyjską ruletkę licząc, że COVID-19 nas nie trafi”. Rozmowa z profesorem Krzysztofem Tomasiewiczem

– Wiele osób aż się prosi, żeby odwiedzić naszą klinikę, do której absolutnie nie zapraszamy – mówi profesor Krzysztof Tomasiewicz, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Zastanawiał się Pan Profesor, ile osób umarło na Pana dyżurach z powodu COVID-19? Nie liczyliśmy tego nigdy, ale na pewno za dużo. Każdy zgon jest tragedią. Przede wszystkim dla rodziny, ale również dla nas. Przeżywamy każdą śmierć, a szczególnie tych pacjentów, którzy umierali natychmiast po przyjęciu do szpitala, ale przede wszystkim zastanawiamy się nad tym, że bardzo wiele osób uratowaliśmy. Dlatego na każdym kroku apeluję, do ludzi by dali sobie pomóc. Ma Pan poczucie bezsilności w takiej sytuacji? Zdecydowanie. Zwłaszcza teraz kiedy mamy szczepionkę. Poczucie bezsilności dotyczy zarówno faktu, że ktoś się nie zaszczepił, ale także sytuacji bardzo długiego oczekiwania ze zgłoszeniem się do lekarza w przypadku wystąpienia objawów COVID-19. Ludzie nie powinni umierać na choroby, którym można przeciwdziałać. Ale szczepionka nie gwarantuje zdrowia. Żadna szczepionka nie jest w stu procentach skuteczna. I na pewno będą chorować, a nawet umierać ludzie zaszczepieni. Ale jeżeli porównamy liczę osób chorujących i umierających wśród zaszczepionych i niezaszczepionych, to argumenty „za” są jednoznaczne.

Mimo to połowa Polaków się nie szczepi. Nawet ci, którzy doświadczyli śmierci bliskiej osoby na COVID-19. Dlaczego? Nie potrafię tego w żaden logiczny sposób wytłumaczyć. Mieliśmy sytuację, kiedy zmarła osoba niezaszczepiona z ewidentnego środowiska antyszczepionkowego i żadnej refleksji z jej strony nie było. Był wręcz komentarz: tak się musiało wydarzyć. Ja uważam, że nie musiało. To pewnie nie są łatwe rozmowy. Często musi je Pan Profesor przeprowadzać? Antyszczepionkowców, którzy są aktywnymi i zagorzałymi przeciwnikami szczepień, jest garstka. Problemem są ci, którzy słuchają ich argumentów, a nie naszych. To oni są tak naprawdę największymi ofiarami. Zdajemy sobie sprawę, że każda informacja o śmierci osoby zaszczepionej lub ciężkim działaniu niepożądanym po szczepieniu to paliwo do działania dla tych osób. Brakuje zrozumienia dla tego, że w obliczu pandemii musimy myśleć o swoim bezpieczeństwie w skali populacyjnej. Czyli oczywiście może się coś złego wydarzyć, ale szansa na negatywne zjawisko po szczepieniu jest o wiele razy mniejsza niż ryzyko ciężkiego przejścia COVID-19. Dlatego nie powinniśmy się nawet zastanawiać nad zasadnością szczepień.