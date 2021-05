Niezwykły barokowy pałac w Srebrzyszczu odzyska blask? Zabytkowa nieruchomość została sprzedana

Ruiny barokowego zboru kalwińskiego w Piaskach. Zobacz zdjęcia tego niezwykłego miejsca

Piaski, niewielkie miasto znajdujące się nieopodal Lublina, na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XVI w. stanowiło jedno z głównych ognisk ruchu reformacyjnego na Lubelszczyźnie. To tu na przestrzeni 300 lat znajdowały się kościoły wielu wyznań: ariańskiego, kalwińskiego, luterańskiego i katolickiego. Zwane było niegdyś „Piaskami Luteriańskimi”, choć jak niektórzy historycy twierdzą, może trafniej byłoby nazwać je „Piaskami Kalwińskimi”, bo do dziś znajdziemy w nich ruiny zboru kalwińskiego, który funkcjonował w Piaskach do 1849 roku.