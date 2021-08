Nowy rok szkolny ma przebiegać w trybie stacjonarnym. Jakie zmiany czekają uczniów?

Oznacza to więc, że do wyprawki szkolnej dołączą maseczki, a na korytarzach i w klasach pojawią się dystrybutory płynu do dezynfekcji. Pierwsze dni września upłyną także pod znakiem kampanii informacyjnej na temat szczepień. Dyrektorzy szkół przeprowadzą wśród rodziców ankietę dotyczącą podania preparatu dzieciom. W placówkach z największą liczbą chętnych powstaną punkty szczepień.

– Wszystkim nam zależy, żeby edukacja była prowadzona w trybie stacjonarnym, więc mamy nadzieję, że jak najwięcej uczniów i ich rodziców wyrazi chęć zaszczepienia – wyjaśniła Jolanta Misiak z Kuratorium Oświaty w Lublinie.

Rodzice i opiekunowie mogą dzielić się swoimi wątpliwościami z ekspertami. Ministerstwo uruchomiło dla nich specjalny adres mailowy: [email protected]. Na ich pytania dotyczące szczepienia dzieci odpowiedzą specjaliści z Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.