O której zaczyna się dyżur, jeśli nie zaczyna się punktualnie? Czytelnik skarży się na przychodnię przy ul. Hipotecznej

Jak twierdzi, pracownica przychodni poinformowała go, że lekarz nie dojedzie na czas.

Z prośbą o wyjaśnienie zadzwoniliśmy do zarządu spółki, która kieruje przychodnią.

Nie wiedział o tym również lubelski oddział NFZ, z którym przychodnia ma podpisaną umowę.

– Na bieżąco monitorujemy realizację świadczeń przez poszczególne placówki medyczne w omawianym zakresie, do chwili obecnej nie mieliśmy żadnych zgłoszeń w poruszonej kwestii. W 2022 roku do chwili obecnej nie wpłynęła do nas również żadna skarga dotycząca stomatologicznej pomocy doraźnej w Przychodni Specjalistycznej Hipoteczna 4 w Lublinie – informuje Małgorzata Bartoszek, rzeczniczka NFZ w województwie lubelskim. Jak dodaje, kierownictwo zostanie poproszone o szczegółowe wyjaśnienia sprawy.