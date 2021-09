Lubelska Fundacja Rozwoju jest jedną z najdłużej działających Agencji Rozwoju Regionalnego w Europie Środkowej oraz jedną z pierwszych instytucji tego typu w Polsce. Co jest zdaniem Pana Profesora największym osiągnięciem fundacji?

To, że tyle lat jesteśmy i udało nam się w bardzo różnych momentach politycznych i gospodarczych kontynuować działalność, która jest dostrzegalna dla przedsiębiorców. Ważne są też liczby. Przez te 30 lat w naszych szkoleniach brało udział ok. 75 tys. osób. Zorganizowaliśmy około 10 tys. spotkań biznesowych, wykonaliśmy około 13 tys. usług doradczych. Łącznie około 50 tys. przedsiębiorców skorzystało z naszych usług. I to, co najważniejsze dla regionu: sama fundacja pozyskała projekty dla przedsiębiorców na prawie miliard złotych, a jako regionalna instytucja finansująca - 1,2 mld zł. To oznacza, że prawie 2,2 mld zł bezpośredniej pomocy finansowej otrzymali przedsiębiorcy za naszym pośrednictwem.