Od piątku do niedzieli o medale pływackich mistrzostw Polski powalczą 15-latkowie

– Część uczestników przyjechała do nas już w czwartek, zatem wszystko musiało być i było gotowe już wtedy. Do rozpoczynających się zawodów jesteśmy przygotowani bardzo dobrze. Chyba mogę powiedzieć, że jak zwykle, bo nie jest to pierwsza ogólnopolska impreza, którą organizujemy – mówi naczelnik zawodów i trener AZS UMCS Lublin, Piotr Kasperek.

Na przełomie kwietnia i maja w lubelskim Aqua odbywały się Główne Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców. W planach są już kolejne zawody, w przyszłym roku. – Czy cieszymy się zaufaniem Polskiego Związku Pływackiego? Mało powiedziane! Mam wrażenie, że PZP najchętniej wszystkie zawody chciałby przeprowadzać właśnie w Lublinie, ale jest to niemożliwe. Mamy zdecydowanie najlepsze warunki sportowo-organizacyjne i tak naprawdę nie mamy w kraju dużej konkurencji pod kątem organizacyjnym. W przyszłym roku będziemy gościć dwie kolejne imprezy ogólnokrajowe. Będą to jedne z mistrzostw Polski juniorów, ale nie mam pewności w jakiej kategorii wiekowej oraz będą to zawody z cyklu Grand Prix Pucharu Polski – zapowiada Piotr Kasperek.