Oddawali krew i szkolili się z pierwszej pomocy. Wizyta Terenowego Oddziału RCKiK w Lublinie. Zobacz zdjęcia Wiktor Stochmal

W poniedziałek (12 lipca) przy ul. Gęsiej 1 na parkingu przy Decathlon Węglin można było zauważyć ambulans do pobierania krwi. Pojazd należący do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie zapraszał wszystkich chętnych do oddawania krwi i przeprowadzenia szybkiego kursu pierwszej pomocy.