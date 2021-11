Ofensywa drogowa na Lubelszczyźnie. Trwa remont fragmentu najdłuższej drogi wojewódzkiej. Kiedy zakończą się pracę?

Droga wojewódzka nr 816 jest najdłuższą taką arterią na Lubelszczyźnie. Popularna „nadbużanka” liczy ponad 164 km. W ramach ofensywy drogowej prowadzonej w regionie remontowany jest odcinek od miejscowości Uhrusk (powiat włodawski) do Marysina (powiat chełmski).

- Możemy nią dojechać z Terespola na północy aż do przejścia granicznego Zosin-Uściług. Dlatego tak ważne jest to by jej stan techniczny był jak najlepszy – przyznał Zdzisław Szwed, członek zarządu województwa lubelskiego.