Ogród Saski zachwyca kolorami. Zobacz, jak prezentuje się na zdjęciach instagramerów

Ogród Saski zachwyca mieszkańców Lublina. W upalne dni to doskonałe miejsce, by odpocząć chwilę od zgiełku miasta. To miejsce zachęca do odwiedzin także użytkowników Instagrama, którzy chętnie fotografują się na tle natury. Zobacz zdjęcia! Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo, naciskając strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.