Osobowość Roku 2020. Już dziś specjalny dodatek z sylwetkami wszystkich kandydatów!

Głosowanie w plebiscycie Osobowość Roku 2020 prowadzone jest w pięciu kategoriach: Kultura, Działalność społeczna i charytatywna, Biznes oraz Polityka, samorządność i społeczność lokalna i Nauka.

W pierwszych czterech kategoriach nagrody zostaną najpierw przyznane osobno w miastach i powiatach naszego województwa. Laureaci nie tylko zdobędą tytuły Osobowość Roku 2020, lecz także, zachowując zdobyte głosy, awansują do wojewódzkiego finału akcji, w którym zostaną przyznane tytuły Osobowość Roku Lubelszczyzny 2020.

W kategorii Nauka głosowanie będzie prowadzone w jednym etapie w skali całego województwa.

Ogólnopolski finał

Laureaci z naszego województwa będą mieli także szansę na zdobycie wyróżnień w skali całej Polski. W tym roku plebiscyt jest prowadzony jednocześnie we wszystkich województwach w kraju. Zwycięzcy z każdego regionu wezmą udział w ogólnopolskim finale, w którym powalczą o tytuły Osobowość Roku Polski 2020 w każdej kategorii.

Laureatów wybiorą Czytelnicy

Głosowanie w miastach i powiatach w pierwszym etapie plebiscytu rozpocznie się w środę, 14 kwietnia, i będzie trwało do środy, 26 maja 2021 roku, do godziny 20:30. Zwycięzcy awansują do wojewódzkiego finału, który rozpocznie się w poniedziałek, 31 maja, i potrwa do środy, 9 czerwca. Tego samego dnia zakończy się także głosowanie w wojewódzkiej kategorii Nauka.